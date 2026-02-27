Remiten a juicio a camionero que atropelló mortalmente a peatón en barrio Waspam Norte, Managua

El Juez Primero Local Penal de Managua, doctor Alex Junior Martínez Lanzas, programó para el 12 de marzo, el juicio oral y público en contra de Martín Antonio Hernández Mendoza, de 41 años, quien fue acusado por el homicidio imprudente, en perjuicio de Ricardo Fanor Yescas Muñoz, de 42 años.

La acusación presentada por la Fiscalía detalló que la fatalidad ocurrió la noche del miércoles 18 de febrero en el costado sur de la gasolinera Uno ubicada en el kilómetro 7 de la carretera norte, en el barrio Waspam Sur, en el Distrito Seis de Managua.

De acuerdo con el libelo acusatorio, en ese momento, Martín Hernández conducía un camión color blanco con placas de Managua 383 127, en dirección de Este a Oeste, y al no respetar la preferencia peatonal de la víctima, lo atropelló mortalmente.

A causa del fuerte impacto, Ricardo salió proyectado hasta caer a una distancia de casi 10 metros hacia adelante, falleciendo de forma instantánea en el lugar a causa de un trauma craneal severo.

Mientras llega la fecha de inicio del juicio, Martín Hernández permanecerá bajo prisión preventiva, según la decisión del juez Alex Martínez Lanzas.