Remiten a audiencia inicial a sujeto que ultimó a navajazos a un hombre en Condega, Estelí

Para el trece de febrero próximo fue programada la audiencia inicial en contra del sujeto Eliut del Carmen Galeano Peralta, de 38 años, alias Sébaco”, quien fue acusado por el homicidio de Aunner Antonio Fletes Talavera, de 31.

La programación fue realizada ayer jueves durante la audiencia preliminar a cargo del máster Elder Antonio Moreno Valverde, Juez de Distrito Penal de Audiencias de Estelí, quien también dictó prisión preventiva al acusado.

De acuerdo con el libelo acusatorio, el homicidio ocurrió en la comunidad Honduras Azul, del municipio de Condega, al mediodía del martes 4 de febrero, cuando Eliut agredió a Fletes Talavera con una navaja.

El médico forense del municipio de Estelí determinó como causa de muerte sangrado masivo, provocado por las heridas ocasionadas con la navaja.

Según las investigaciones policiales, Eliut Galeano privó de la vida a Aunner Fletes bajo efectos del licor y motivado por rencillas personales.

Aunque el homicida huyó del lugar, el mismo día fue arrestado en Condega por las autoridades policiales quienes le ocuparon el arma homicida.