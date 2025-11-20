Remiten a Audiencia Inicial a sujeto que asesinó a joven mototaxista para robarle, en Chontales

El Ministerio Público acusó por asesinato agravado en concurso real de robo con violencia o intimidación a las personas con circunstancias agravantes a Haniel Tomás Miranda Mairena, de 23 años, en perjuicio del adolescente mototaxista Kevin Antonio Granados Jarquín, de 17 años.

Haniel Tomás Miranda Mairena, de 23 años

Según la acusación fiscal, la noche del 8 de noviembre, Miranda Mairena solicitó los servicios de Kevin Granados, quien se ganaba la vida realizando mandados y traslados en su motocicleta placa CT 34-651 en el municipio de Santo Domingo.

Miranda le solicitó a Kevin que lo llevara al municipio vecino de La Libertad, ubicado a unos 15 kilómetros. Sin embargo, el propósito de Miranda, era asesinarlo para robarle el dinero y comprar drogas, según la Fiscalía.

El crimen se cometió cuando circulaban por la comarca El Salto. La acusación detalla que Miranda le propinó seis cuchilladas al adolescente: dos en la espalda y cuatro en el tórax. Kevin cayó al suelo producto de las heridas y falleció segundos después.

Luego de asesinarlo, Miranda le sustrajo la cartera con el dinero que la víctima había obtenido de sus servicios de mototaxi.

Tras cometer el crimen, Miranda huyó del lugar en la motocicleta de Kevin, la cual abandonó 1,500 metros más adelante antes de dirigirse a su casa.

Al llegar, escondió debajo de su cama, el cuchillo artesanal de más de 15 centímetros utilizado en el crimen.

Horas después, alrededor de las 10 de la noche, Miranda se reunió con sus amigos Cristhian Manuel Mejía Orozco y Luis Miguel Sandoval, les relató el violento crimen cometido, y posteriormente compró sustancias prohibidas que consumieron juntos.

La Fiscalía también presentó cargos por encubrimiento contra Orozco y Sandoval por su participación posterior a los hechos.

La audiencia inicial por videoconferencia fue programada para el lunes 24 de noviembre por el doctor Arle José Duarte Abraham, Juez de Distrito Penal de Audiencia de Juigalpa, Chontales.

