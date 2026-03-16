Remiten a Audiencia Inicial a mujer que robó revólver de farmacia en Linda Vista

La doctora Ana María Vado Miranda, Jueza Cuarto Local de lo Penal de Managua, admitió la acusación y programó para el 24 de marzo, la audiencia inicial en contra de Sandra del Socorro Mendoza García, de 55 años, quien fue acusada de robar un revólver calibre 38.

Sandra del Socorro Mendoza García, de 55 años

El hecho delictivo sucedió en la farmacia Praga, ubicada en residencia Linda Vista, en Managua, la mañana del pasado 13 de marzo.

EL libelo acusatorio presentado por la Fiscalía detalla que Sandra del Socorro llegó a la bodega de la farmacia y, aprovechando un descuido de los encargados, agarró el arma, propiedad de la empresa de seguridad ESVISA y se la llevó escondida en un saco.

Horas después, Mendoza fue registrada y arrestada en la bahía de buses de las Aldeas SOS, en la colonia Batahola Sur.

Durante la audiencia preliminar realizada este lunes, la Fiscalía pidió mantener la prisión preventiva, en tanto la Defensoría Pública solicitó medidas alternas a la cárcel y que se le realicen exámenes médicos a la detenida por presuntos problemas de salud.

Sin embargo, la doctora Vado Miranda ordenó que Mendoza continúe en prisión preventiva y orientó que sea revisada por especialistas del Instituto de Medicina Legal para determinar su estado de salud.

