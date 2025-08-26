Remiten a Audiencia Inicial a busero que causó la muerte de dos personas mientras manejaba ebrio

Para el 5 de septiembre próximo fue programada la audiencia inicial en contra de Ricardo Flores Espinoza, de 49 años, quien fue acusado por la muerte en accidente de tránsito de dos pasajeras del bus que conducía.

Ricardo Flores Espinoza, de 49 años

Flores Espinoza fue dejado en prisión preventiva por la doctora Carol Urbina Medrano, Jueza Distrito Penal de Audiencia de Carazo, tras la audiencia preliminar realizada ayer domingo.

El pasado jueves 21 de agosto, Ricardo Flores conducía el bus placa GR 22, cuando se pasó llevando varios postes telefónicos y luego se estrelló contra un árbol en el kilómetro 43 de la carretera San Marcos – Jinotepe.

A causa del accidente, fallecieron Grace López, de 49 años y María José Ramírez, de 50, por lo que la Fiscalía acusó a Flores de los delitos de homicidios a título de dolo eventual y lesiones graves.

De las víctimas fatales, Grace falleció de manera inmediata y María José cuando era trasladada al hospital Santiago en Jinotepe, Carazo.

Grace López era originaria de Granada, y al momento del accidente regresaba a su casa luego de realizarse una hemodiálisis en Jinotepe.

De veinte personas que resultaron afectadas en el accidente, en el libelo acusatorio solo aparecen cuatro denuncias por lesiones graves.

Las víctimas de las lesiones son Hazel Mayeli García Hernández, de 22 años; Silvia Elena Pérez Gutiérrez, de 21; Félix Martín Arias Pilarte, de 55 y Uris Marcela Padilla Maltez.

En la acusación, se indica que Ricardo Flores perdió el control del bus mientras conducía bajos los efectos del licor y distraído con su celular.

