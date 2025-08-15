Remiten a Audiencia Inicial a busero que atropelló mortalmente a señor cerca del Mercado Mayoreo

La doctora Joselita García, Jueza Sexto Local Penal de Managua, programó para el jueves 21 de agosto la audiencia inicial contra Yarol Alexander Gross Torrez, de 30 años, conductor de bus de la ruta 159, por la muerte del señor Manuel Salvador Matus, de 69 años.

El accidente sucedió en el barrio Concepción de María, Distrito VI de Managua, la noche del lunes 4 de agosto, cuando Yarol Gross realizó un presunto giro indebido con el bus placa M 30-64 e impactó a la víctima mientras caminaba sobre la vía.

A causa del fuerte impacto, el peatón sufrió una hemorragia intra-torácica por trauma cerrado de tórax que le causó la muerte luego de ser llevado al Hospital Alemán Nicaragüense.

Además de admitir la acusación y programar la audiencia inicial, la jueza Joselita García dejó prisión preventiva al procesado.

La familia del infortunado se dio cuenta que había fallecido hasta al día siguiente cuando lo encontraron en la morgue de Medicina Legal, después de buscarlo por diversas partes al conocer que no había llegado a dormir al cuarto que alquilaba.

