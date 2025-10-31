Realizan audiencia inicial contra busero que arrolló mortalmente a señor cerca del Aeropuerto

En el Juzgado Cuarto Penal de Managua se le realizó la audiencia inicial este jueves a Walter Mauricio Picado Ríos, de 30 años, quien fue acusado por el delito de homicidio imprudente en perjuicio de Leonardo Antonio Narváez Baltodano, de 62 años.

Walter Mauricio Picado Ríos, de 30 años

Según la acusación formulada ante la jueza Ana María Vado Miranda, la mañana del 21 de octubre, Walter conducía un bus de la ruta 266 placas M 4185, cuando causó la muerte del capitalino conocido como “Pelo de Chicle”, al atropellarlo frente a la aduana del aeropuerto en Managua.

De acuerdo con el libelo acusatorio, el chofer manejaba en medio de los dos carriles, incumpliendo las normas de tránsito y no respetó la señal de cruce peatonal.

El infortunado Leonardo Antonio Narváez Baltodano iba cruzando la vía y al ser impactado con la parte delantera del bus, cayó al pavimento, donde fue arrollado por la llanta derecha.

El desventurado habitaba en el barrio Monte Fresco, kilómetro 11 de la carretera Norte en Managua, y su cuerpo fue reconocido por sus familiares en el Instituto de Medicina Legal, el propio día en que a Walter Picado Ríos le realizaban la audiencia preliminar el pasado 23 de octubre.

En la audiencia preliminar, el abogado defensor de Walter Picado Ríos solicitó a la juez considerar la posibilidad de otorgarle una medida alterna a la prisión preventiva a su cliente debido a que padece problemas cardíacos, sin embargo la jueza solo orientó que sea chequeado por un experto en Medicina Legal.

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