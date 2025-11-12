Próxima semana continuará juicio contra conductor por muerte de madre e hija

Para el lunes 17 de noviembre fue programada la continuación del juicio iniciado este miércoles contra Rodolfo José Urbina Arévalo, de 58 años, quien fue acusado por el delito de homicidio imprudente en accidente de tránsito en perjuicio de una madre y su hijo.

Rodolfo José Urbina Arévalo, de 58 años

De acuerdo con un perito policial, Urbina tenía total visibilidad de la carretera y de los peatones, pero conducía su camioneta a 98.1 kilómetros por hora, lo que le impidió evitar el impactó contra Kenia Lizeth Páiz Morris, de 37 años, y su hijito Nelson Vanegas Páiz, de 5, en el kilómetro 6 de la carretera Norte.

Según el oficial de la Policía de Tránsito Carlos Ortega, en esa zona de Managua también existe señalización de peatones en la vía y ambas víctimas estaban a punto de terminar de cruzar la calle cuando fueron catapultadas por la camioneta que conducía Urbina Arévalo.

Kenia Lizeth Paiz Morris, de 35 años y su hijo Nelson Israel Vanegas Paiz, de 5

A causa del brutal impacto, el niño salió proyectado por los aires cayendo a dos metros de distancia donde murió de forma inmediata, mientras que su madre, Kenia fue a caer a 53 metros y luego trasladada al hospital Alemán Nicaragüense, donde se rindió ante la muerte.

Madre e hijo eran originarios de Bilwi – Puerto Cabezas, y al momento del accidente, el sábado 18 de octubre, regresaban hacia la casa de unos familiares situada en el barrio La Primavera luego de haber asistido a una cita médica del niño en el Hospital Manuel de Jesús Rivera “La Mascota”.

El inicio del juicio estuvo a cargo de la doctora Nidia María O´Connor Vargas, Jueza Tercero Local Penal de Managua, quien mantuvo la medida cautelar alternativa a la prisión preventiva, debido a que el acusado sufre de insuficiencia renal crónica y necesita realizarse diálisis cada dos días.

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