Programan para próxima semana, juicio de furgonero acusado de matar a educadora en Ciudad Sandino

El próximo 12 de diciembre a las 11 de la mañana iniciará el juicio contra el furgonero Hugo César Espinoza Álvarez, de 59 años, quien fue acusado por el homicidio a título de dolo eventual y exposición de personas al peligro en perjuicio de la educadora Karen del Socorro Rojas Gaitán, de 40 años.

La programación fue realizada este miércoles en el Juzgado de Distrito Penal de Audiencia del municipio de Ciudad Sandino, a cargo del doctor Juan Carlos Rubí Velásquez.

El accidente sucedió a la una de la tarde del jueves 20 de noviembre frente a la empresa Colgate Palmolive, cerca del kilómetro 11.2 de la carretera nueva a León.

Karen del Socorro conducía su moto scooter color rojo, placa M 162-131, cuando fue impactada por detrás por el cabezal matrícula CZ 6459, manejado por Hugo Espinoza, quien no guardó la distancia, mientras manejaba a exceso de velocidad y en supuesto estado de ebriedad.

Al momento de la fatalidad, Karen Rojas viajaba en la moto acompañada de un hijo de 16 años, tras haber participado en una despedida del año escolar junto a sus alumnos, quienes le entregaron una canasta básica como gesto de agradecimiento y cariño.

Aunque el conductor del furgón se detuvo inicialmente, posteriormente se dio a la fuga siendo arrestado cerca de la zona franca Saratoga, carretera nueva a León, en un hecho que la ley considera como una búsqueda de impunidad.

La víctima habitaba en la zona 4 de Ciudad Sandino donde dejó en la orfandad a dos menores de edad, incluyendo a su hijo mayor, quien será testigo clave en el juicio contra el furgonero.