Programan para 26 septiembre juicio contra conductor que arrolló mortalmente a vigilante en Casa Real

La juez Octavo Local Penal de Managua Roxana Martínez Rosales le mantuvo la prisión preventiva y programó para el próximo 26 de septiembre el juicio oral y público a Hernaldo Antonio Parrales Román, de 51 años, por la muerte en accidente de tránsito de quien en vida fue el joven José Enrique Cerda Amador.
El hecho ocurrió el pasado 31 de agosto, en la entrada a residencial Casa Real, donde Hernaldo Parrales, arrolló mortalmente a José Cerda, quien se desempeñaba como vigilante de dicha colonia.
Parrales Román, fue acusado por la fiscalía por el delito de homicidio imprudente y aunque su defensa solicitó que enfrentara el proceso en libertad debido a que es hipertenso y padece de claustrofobia, la petición fue rechazada por la judicial.