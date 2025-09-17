type here...
Programan para 26 septiembre juicio contra conductor que arrolló mortalmente a vigilante en Casa Real

Por Jhonny Martínez
La juez Octavo Local Penal de Managua Roxana Martínez Rosales le mantuvo la prisión preventiva y programó para el próximo 26 de septiembre el juicio oral y público a Hernaldo Antonio Parrales Román, de 51 años, por la muerte en accidente de tránsito de quien en vida fue el joven José Enrique Cerda Amador.

Juicio a Hernaldo Parrales por homicidio imprudente
El hecho ocurrió el pasado 31 de agosto, en la entrada a residencial Casa Real, donde Hernaldo Parrales, arrolló mortalmente a José Cerda, quien se desempeñaba como vigilante de dicha colonia.

Parrales Román, fue acusado por la fiscalía por el delito de homicidio imprudente y aunque su defensa solicitó que enfrentara el proceso en libertad debido a que es hipertenso y padece de claustrofobia, la petición fue rechazada por la judicial.

