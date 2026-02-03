Programan juicio contra motociclista que causó muerte de profesora en Estelí

Para las 9 de la mañana del 26 de febrero fue programadel juicio de Areston Ribaldo Siles Rugama, de 20 años, quien fue acusado de la muerte en accidente de tránsito de la profesora Yahaira María Betanco Rugama.

Familiares de la profesora Yahaira Betanco piden justicia

El proceso judicial se está llevando en los tribunales de la ciudad de Estelí, en donde este martes se presentaron familiares de la docente para pedir justicia y advertir que no llegarán a mediación con los parientes del detenido.

Yasira Montenegro, familiar de la fallecida, dio a entender que la familia del motociclista Areston Siles ha ofrecido 30 mil córdobas como indemnización por la muerte y señaló que ni diez mil dólares valen la vida de la maestra.

Areston Ribaldo Siles, fue detenido por la policía luego de haber provocado presuntamente el accidente mortal el sábado 24 de enero en la ciudad de Estelí.

La profesora Yahaira Betanco realizaba diligencias en la delegación del Ministerio de Educación y cuando se disponía a cruzar la carretera, el motociclista adelantó de manera imprudente y la impactó.

La profesora resultó severamente lesionada y fue trasladada de emergencia al hospital San Juan de Dios en un vehículo particular, donde más tarde falleció.

La profesora Yahaira María Betanco Rugama era originaria de la comunidad El Terrero, en Miraflor, al este de la ciudad de Estelí, en donde amigos, vecinos y conocidos también demandan justicia.

