Programan inicio de juicio para cajera acusada de robar 23 mil dólares en agencia de remesas

Para el 8 de septiembre fue programado el inicio del juicio en contra de la joven Arelis Palacios Martínez, de 25 años, quien fue acusada del delito de hurto agravado en perjuicio de la empresa donde laboraba.

El caso se está ventilando en el Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicios de Matagalpa, donde Arelis fue señalada de sustraer más de 23 mil dólares de una agencia de remesas de la franquicia Air Pak International.

Palacios es originaria de Ciudad Darío, y según la Fiscalía, aprovechó la confianza de su jefa, Rosa Iveth Treminio Aguirre, para realizar 77 transferencias, usando cuentas de al menos 18 personas, a quienes se las pedía prestadas bajo el argumento de que la suya estaba bloqueada.

Su abogado defensor, aseguró que están solicitando que el juicio sea con un tribunal de jurado, resaltando que es un derecho que tiene su representada y que es un proceso reconocido en la legislación nicaragüense y que no puede negarse a quien lo reclama.

