Programan debate de pena para sujeto que asesinó al cónyuge de su hijastra

El máster Roger Alejandro Espinoza Gaitán, Juez de Distrito Penal de Juicio de Jinotega, programó para el próximo 4 de marzo el debate de la condena que deberá cumplir Byron Sevilla Centeno, quien fue declarado culpable por un asesinato cometido en horas de la noche del 26 de octubre del año pasado.

La declaratoria de culpabilidad de Sevilla Centeno fue realizada luego de que admitió que ultimó de un machetazo en el cuello a Rudy Antonio Torres Rivera, de 25 años, en las afueras de la iglesia evangélica Nueva Jerusalén, en la comunidad Santa Rosa de Olasquincito, en Wamblán, Wiwilí, Jinotega.

La admisión de hechos la hizo el acusado durante el juicio oral y público en el que varios testigos señalaron que la víctima llegó a la iglesia para acompañar a su cónyuge, y se quedó afuera ingiriendo licor con otros varones, mientras ella salía de una campaña evangelística.

El joven Rudy Torres tenía menos de dos meses de convivir con la joven María Alejandra Martínez Rizo, de 19 años, quien era hijastra de Byron Sevilla Centeno.

El hecho de que Rudy se llevó a la muchacha a su casa sin el consentimiento de su madre aparentemente tenía molesto a su padrastro Byron Sevilla, quien, al verlo llegar a la iglesia, se quedó esperando el momento preciso para atacarlo, causándole una herida mortal de 20 centímetros en el cuello.

Asimismo, el endemoniado sujeto también le lanzó dos filazos a su hijastra María Alejandra, con quien estaba furioso porque se fue a vivir a la casa de Rudy Torres Rivera.

