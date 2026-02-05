Programan Audiencia Inicial para joven que asesinó a su tío en Chichigalpa

El doctor Ángel Antonio Miranda Arteaga, juez de Distrito Penal de Audiencia de Chinandega, remitió a audiencia inicial para el 13 de febrero al sujeto Axel Eliezer Olivas Cano, de 27 años, por haber asesinado a su tío Pablo Absalón Cano Martínez, de 55.

Axel Olivas Cano, autor del asesinato de su tío Absalón Cano

La remisión a audiencia inicial fue realizada durante la preliminar realizada la tarde del martes en el Complejo Judicial “Dora María Haydee Flores Rivas”, de Chinandega, donde se le dictó al detenido la medida cautelar de prisión preventiva.

De acuerdo con la acusación, la mañana del sábado 31 de enero, el sujeto Axel Olivas estaba en su casa en la comarca Bethel, de Chichigalpa, junto a su madre María de Jesús Cano Tijerino y su tío materno Pablo Absalón Cano, quien había llegado de visita,

En ese momento Axel inició una discusión con su tío y luego tomó un cuchillo de cocina, y se le abalanzó encima realizándole varias heridas en el rostro con claras intenciones de acabar con su vida, sin embargo, la empuñadura se quebró y la víctima salió corriendo.

En ese momento, el despiadado sobrino lo siguió y al darle alcance, agarró un cuartón de madera de 60 centímetros de largo con clavos incrustados en uno de sus extremos y le dio un golpe en la cabeza, derribándolo al suelo boca arriba.

Acto seguido y con el mismo cuartón Axel le asestó múltiples golpes a su tío en el rostro, causándole múltiples heridas y la pérdida de varios dientes, hasta que en su defensa intervino un vecino quien evitó que lo siguiera golpeando de manera brutal.

Poco después, don Pablo Absalón Cano murió por un sangrado intracraneal severo causado por los múltiples golpes que le propinó el endemoniado sujeto, quien poco después fue arrestado por las autoridades de la Policía Nacional.

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