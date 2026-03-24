Programan audiencia inicial para asaltante machetero del Santa Elena

Para este jueves 26 de marzo fue programada la audiencia inicial contra el sujeto Wilmer Javier Jaime, de 30 años, quien fue acusado este martes por el delito de robo con violencia e intimidación en contra de Roberto Carlos Zelaya, de 25 años.

La programación fue realizada por el Juez Séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, doctor Francisco Javier Mairena Larios, quien admitió la acusación y dejó en prisión preventiva al detenido.

De acuerdo con el libelo acusatorio, Wilmer Javier Jaime se le acercó a Roberto Carlos cuando estaba usando su celular en una calle del barrio Santa Elena, Distrito VI de Managua, el pasado 14 de marzo de este año.

En ese momento, el sujeto le pidió dinero a su víctima y como no se lo dio, sacó un machete y bajo amenazas de muerte lo obligó a entregarle su celular, tras lo cual huyó del lugar.

Luego de recibir la denuncia del atraco, agentes policiales procedieron a la captura del agresivo delincuente quien ahora enfrenta la justicia.

A petición de la Defensoría Pública, el juez Francisco Mairena ordenó que Wilmer Jaime será revisado y valorado por un experto de Medicina Legal ya que presenta algunas lesiones físicas.