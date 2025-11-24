Programan Audiencia Inicial contra furgonero que provocó muerte de educadora en Ciudad Sandino

Para el miércoles 3 de diciembre fue programada la audiencia inicial contra el furgonero Hugo César Espinoza Álvarez, de 59 años, quien fue acusado por homicidio imprudente en accidente de tránsito en perjuicio de la educadora Karen del Socorro Rojas Gaitán, de 40 años.

Audiencia por homicidio imprudente en Ciudad Sandino

La programación fue realizada este fin de semana en el Juzgado de Distrito Penal de Audiencia del municipio de Ciudad Sandino, a cargo del doctor Juan Carlos Rubí Velásquez.

El accidente sucedió a la una de la tarde del jueves 20 de noviembre frente a la empresa Colgate Palmolive localizada cerca del kilómetro 11.2 de la carretera nueva a León, en el municipio de Ciudad Sandino.

Karen del Socorro conducía su moto scooter color rojo, placa M 162-131, cuando fue impactada por el cabezal matrícula CZ 6459, manejado por Hugo Espinoza, quien no guardó la distancia, mientras manejaba a exceso de velocidad y en supuesto estado de ebriedad.

Karen del Socorro Rojas Gaitán, de 40 años

Al momento de sufrir el mortal accidente, Karen Rojas viajaba en la moto acompañada de un hijo de 16 años, tras haber participado en una despedida del año escolar junto a sus alumnos, quienes le entregaron una canasta básica como gesto de agradecimiento y cariño.

Aunque el conductor del furgón se detuvo inicialmente, posteriormente se dio a la fuga siendo arrestado cerca de la zona franca Saratoga, carretera nueva a León, en un hecho que la ley considera como una búsqueda de impunidad.

La víctima habitaba en la zona 4 de Ciudad Sandino donde dejó en la orfandad a dos menores de edad, incluyendo a su hijo mayor, quien también resultó lesionado y se recupera en un centro asistencial.

