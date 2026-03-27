Programan audiencia inicial a mujer llamada Marjorie que casi mata a pareja tras 14 años de relación

Apunten el 10 de abril en el calendario, pues esa es la fecha fijada para la audiencia inicial donde se decidirá el futuro legal de Marjorie Isabel Otero.

Tras comparecer este viernes ante el doctor Rolando Salvador Sanarrusia Munguía, Juez Sexto de Audiencia de Managua, la mujer quedó bajo prisión preventiva, acusada de violencia doméstica y lesiones graves en perjuicio de quien fuera su compañero de vida.

Y es que el «pobre hombre», identificado como Uriel del Carmen Argüello López, no solo cargó con la cruz de una relación difícil durante aproximadamente 14 años, sino que su calvario estuvo a punto de tener un final trágico justo el día que decidió decir «adiós».

El pasado 20 de marzo, a eso de las 10:30 de la mañana en el barrio Jorge Dimitrov, el hombre empacaba sus maletas para buscar nuevos horizontes, sin imaginar que su intención de soltería desataría la furia de su pareja.

La narrativa de su calvario cuenta que, en un arranque de celos o despecho, la Marjorie presuntamente le lanzó un líquido ardiente al cuerpo para «ablandarlo» y, acto seguido, le asestó una estocada con un cuchillo en el tórax.

Sacando fuerzas de flaqueza, el lesionado, logró escapar de la vivienda sin sus peleros y fue auxiliado por un buen samaritano que lo trasladó de urgencia al Hospital Fernando Vélez Paiz.

Ahora, mientras Uriel se recupera de las heridas del alma y del cuerpo, la justicia se prepara para examinar las pruebas de este explosivo final de relación.