Procesan a 3 sujetos por tráfico de drogas en cajones de Pedidos YA

Los sujetos Jefferson Isaí Urbina Herrera, de 32 años, Marlon de Jesús Tapia Gudiel, de 23, y Janny Javier Medrano Castro, de 21 años, fueron remitidos a juicio oral y público para el 24 de marzo, tras ser acusados como coautores del delito de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas.

Juicio por tráfico de drogas inicia en Managua

La acusación por el delito cometido en perjuicio de la salud pública y el estado de Nicaragua está siendo ventilada en el Juzgado Séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, a cargo del doctor Francisco Javier Mairena Larios, quien mantuvo la prisión preventiva para los imputados.

Según la denuncia, Jefferson Urbina y Marlon Tapia son comerciantes y fueron detenidos el pasado 14 de febrero cerca del barrio 3.80 cuando recibían un paquete conteniendo 582.8 gramos de cocaína, de parte de Janny Medrano Castro, quien lo llevó presuntamente en un cajón de Pedidos YA, una reconocida plataforma de entregas a domicilio.

El trasiego fue frustrado por agentes de la Policía Nacional quienes al observar sospechosos a los tres sujetos procedieron a requisarlos, encontrándoles la droga, además de ocuparles celulares y dinero en efectivo, presuntamente producto de la venta de estupefacientes.

En el inicio del juicio, el juez Francisco Mairena Larios, conocerá las pruebas que tiene la Fiscalía en contra de los acusados, para posteriormente poder emitir un veredicto en el caso.

