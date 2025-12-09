Policía de Río San Juan captura a motociclista y pasajera con más de un kilo de cocaína
El motorizado Franklin Ramón Obando Rivas, de 33 años, y su acompañante Josseling Dayana Hernández Calero, de 23, fueron capturados en un operativo antinarcóticos ejecutado en San Carlos, Río San Juan.
La pareja se transportaba en la moto placa RJ 15-693, y al llegar a la comarca La Argentina, fueron perfilados por una patrulla policial.
Al ser requisados, se les encontró una mochila con 1 paquete rectangular envuelto en cinta adhesiva que contenía polvo blanco que dio positivo a cocaína.
La droga dio un peso de 1 kilo con 95 gramos de cocaína, la que será usada como prueba para procesar a Franklin Obando y Josseling Hernández, por el delito de tráfico de drogas.