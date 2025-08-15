Policía captura a «cuerpo de cerote» y un compinche por golpear y robarle a señor de 80 años en Estelí

La Policía Nacional capturó a los delincuentes Alberto Área González, alias «Cuerpo de Cerote», y Henry Alexander López, alias «Batata», después de golpear y robarle a un señor de 80 años, cerca del parque de La Familia, en el barrio La Comuna, de Estelí, la madrugada del sábado pasado.

Una hija del afectado, quien pidió no revelar su nombre, dijo que al momento de ser interceptado por los delincuentes, su padre se dirigía hacia la comunidad de La Trinidad, dónde tiene una huerta.

En videos de cámaras de vigilancia, se aprecia el momento que los ladrones persiguen a la víctima desde el puente ubicado cerca de la iglesia Esmirna y luego de alcanzarlo, lo despojan de una mochila con sus pertenencias y lo atacan a golpes, hasta dejarlo tendido en el suelo.

Después de ser auxiliado en el lugar, el señor fue llevado al hospital San Juan de Dios, de Estelí, de donde fue dado de alta cuatro días después.

Los vídeos fueron claves para que la Policía identificara, ubicara y detuviera a los hampones quienes fueron puestos a la orden de la Fiscalía para ser acusados en los juzgados por los delitos de agresión y robo.