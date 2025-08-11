Piden prisión perpetua para tres sujetos que abusaron y asesinaron a niña en Chichigalpa

Prisión perpetua pidió la Fiscalía para los sujetos Francisco Javier Martínez Moreno, Jorge Antonio Martínez Jirón y Fernando Luján Romero Espinales, quienes fueron declarados culpables de haber asesinado a una niña de 12 años en una comarca de Chichigalpa, Chinandega.

Piden prisión perpetua por brutal asesinato de niña de 12 años

Durante una audiencia realizada a través de video-llamada desde el penal donde guardan prisión, los tres delincuentes admitieron su culpabilidad, ante la doctora Isabel Mayorga Saavedra, Jueza de Distrito Especializado de Violencia de Chinandega.

Además, la representante del Ministerio Público, solicitó 25 años de prisión adicionales para cada sujeto por el delito de violación a menor de 14 años, mientras que el defensor público pidió las penas mínimas de 20 años por cada delito.

La acusación señala que los tíos de la víctima vivían con ella y su abuela paterna, y que el chatarrero Fernando Romero, frecuentaba la casa.

Las investigaciones revelaron que Romero le pagó 200 córdobas a Francisco Javier Martínez para engañar a la niña y llevarla el pasado 23 de julio a un cañaveral, donde los tres la agredieron sexualmente antes de asesinarla a puñetazos y patadas.

