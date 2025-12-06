Piden prisión perpetua para sujeto que se declaró inocente tras matar 2 personas

En los próximos días se conocerá la sentencia contra Marlon González Rosales, de 33 años, quien fue declarado culpable por matar a machetazos al niño Rubí Alvarado García, de 10 años, y Carlos Rivera Díaz, de 51, años, así como lesionar a siete personas, en San José de Bocay, Jinotega.

Durante el juicio, el Ministerio Público indicó que el sangriento hecho ocurrió en la comarca San Luis Número 1, el pasado 23 de febrero, cuando Marlon González estuvo tomando licor mientras miraba un partido de béisbol y al finalizar en la tarde, armado de machete se enrumbó a su casa ubicada a pocas cuadras de distancia.

En el trayecto, González Rosales inició su ataque a machetazos a quien se encontró en la calle, siendo la primera víctima el niño Rubí Alvarado, a quien le asestó un filazo en la cabeza, matándolo, cuando iba con su abuelita Leo García Castellón.

Al ver el ataque, la señora trató de proteger a su nieto, pero también recibió machetazos en la cabeza y el brazo derecho por lo que salió gritando y pidiendo ayuda a los vecinos.

El endiablado hombre continuó avanzando y al encontrarse con el señor Carlos Rivera Díaz, le propinó machetazos en la cabeza dejándolo gravemente herido y aunque fue llevado a un centro asistencial de la zona y luego trasferido a un hospital capitalino, falleció posteriormente.

Después, el sujeto ingresó a la casa del señor Felipe José Picado, de 81 años, y le cercenó su mano izquierda de un solo machetazo.

Posteriormente atacó a Silvio Isaías Zéas, lo que fue visto por su hermano Harvey Antonio González Rosales, quien al tratar de detenerlo, también recibió varios filazos. Otro herido fue Marciano Méndez Blandón.

En la macheteadera Marlon desconoció a su padre Darwin González Bravo, quien intervino en defensa de su otro hijo Harvey Antonio, por lo que ambos tuvieron que correrse a su casa donde se encerraron, para salvar sus vidas.

Aunque luego de los crímenes, Marlon González se corrió en dirección al río fue capturado por los vecinos que le quitaron el machete y lo entregaron a la policía.

Durante el Juicio Marlon González se declaró inocente pues alegó que no se acuerda de nada y hasta exigió lo dejaran en Libertad, sin embargo el judicial lo declaró culpable de los delitos de asesinato agravado, homicidio y homicidio en grado de frustración.