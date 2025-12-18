Piden prisión perpetua para sujeto que admitió haber violado y asesinado a señora en Managua

Sentencia de prisión perpetua pidió el Ministerio Público para el delincuente José Alfonso Cano Muñoz, de 21 años, quien admitió haber violado y asesinado atrozmente a la señora María del Carmen Tinoco Torrez, de 53 años.

José Alfonso Cano Muñoz, de 21 años

Cano Muñoz confesó el delito ante la doctora María Fabiola Betancourt Benavente, Jueza Primero Distrito Especializado en Violencia de Managua, en la apertura del juicio oral y público realizado este jueves.

La noche del 13 de septiembre de este año, María del Carmen fue vista por última vez en el centro recreativo nocturno conocido como La Lorgia, ubicado cerca del kilómetro 13 de la carretera Norte.

En la acusación se detalla que a las 2:30 de la madrugada del día 14, la mujer caminaba rumbo a su casa cuando un adolescente de 16 años de iniciales I.A.U. la interceptó y le arrebató un bolso con su celular y dinero.

Luego del robo, en escena aparecieron José Alfonso Cano y su compinche Wilmer de Jesús Maltez Gómez, de 18 años, quienes ofrecieron ayudarle a recuperar sus pertenencias y bajo engaños la llevaron hasta debajo de un puente.

La fiscalía detalló que, estando la víctima en ese lugar, uno de los acusados se colocó detrás de ella y, con uno de sus brazos, rodeó y apretó con fuerza su cuello; mientras comenzaba a golpearla en la cabeza, provocando su desmayo.

La acusación agregó que luego, José Cano y el otro sujeto cargaron a la víctima hacia adentro, donde comenzaron a violarla en repetidas ocasiones y posteriormente, le quitaron la vida golpeándola con piedras en la cabeza.

El cuerpo de la infortunada mujer fue encontrado horas más tarde bajo el puente vehicular, generando conmoción entre los pobladores del sector, quienes repudiaron la extrema violencia con que le quitaron la vida a la mujer.

Según la acusación, los sujetos planearon el ataque días antes, tras seguir de cerca los movimientos de la víctima, quien durante la semana trabajaba como asistente del hogar y los fines de semana vendía productos de plástico.

En el caso de Wilmer de Jesús Maltez Gómez, de 18 años, el proceso judicial continúa, ahora teniendo como fuerte prueba en su contra la admisión de hechos por parte de José Cano, para quien su defensa pidió sólo 25 años de prisión.

