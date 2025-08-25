Piden prisión perpetua para dos implicados en asesinato de narco cerca del cerro Motastepe

La Fiscalía de Nicaragua solicitó la pena de prisión perpetua para Kelvin Orlin Pressida Joseph y Glen Abraham Slate, dos de los miembros de una banda dedicada al tráfico de drogas y armas en el Caribe Sur.

El juez Melvin Vargas los declaró culpables del asesinato de su propio socio, Bruce Clanroy Hodgson Chávez, de 36 años, cuyo cuerpo fue encontrado con ocho disparos cerca del cerro Motastepe el 27 de enero.

Según el Ministerio Público, el crimen se cometió con alevosía y ensañamiento, y la banda decidió ejecutar a Hodgson Chávez por haberse quedado con un cargamento de droga valorado en diez mil dólares que debía entregar.

Mientras la defensa de los acusados solicitó una pena de 25 años, la Fiscalía argumenta que el hecho justifica la prisión perpetua.

Los otros cuatro miembros de la banda, Christian Israel Espinoza Sánchez, Winston Spani MacCoy Marín, Jim Anthony Omier Aguilar y Miguel Ángel Noguera Alvarado, también fueron declarados culpables de crimen organizado y la Fiscalía pidió 14 años de cárcel para cada uno.