Piden casi 4 años de cárcel para asaltantes que intentaron robar moto a mujer en Managua

Tres años y nueve meses de prisión está solicitando la Fiscalía para los sujetos Roberto Adolfo Lacayo Moreno y Alexander Will Durán Orozco, quienes admitieron ante un juez que intentaron robarle la moto a Jacqueline del Socorro Martínez Meléndez, tras amenazarla con una pistola.

Tres años de prisión por intento de robo en Managua

El atraco frustrado ocurrió cerca de los semáforos del Guanacaste, Distrito II de Managua, a eso de las seis y media de la tarde del 29 de mayo.

De acuerdo con la acusación, Roberto Lacayo intimidó a la víctima apuntándole con el arma, mientras que Durán Orozco esperaba a bordo de su motocicleta.

El robo fue frustrado cuando un vehículo Hyundai 120, conducido por Moisés Miguel Malespín Martínez, atropelló a los acusados, impidiendo que lograran cometer el delito.

A causa del impacto, ambos sujetos cayeron al piso y huyeron a pie, dejando en el lugar de los hechos, tanto la moto en que se movilizaban como la de la víctima.

El doctor Melvin Vargas, Juez Séptimo de Juicio determinará en los próximos días, el tiempo que deberán pasar en la cárcel ambos delincuentes confesos.

