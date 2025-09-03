Piden 6 años de cárcel para pareja capturada con un kilo de cocaína en el barrio Javier Cuadra

Seis años de prisión y 150 días multa pidió la Fiscalía para el delincuente reincidente Héctor Antonio Chávez y Yessenia Guadalupe López Cerna quienes fueron declarados culpables luego de admitir el delito de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas.

Héctor Antonio Chávez y Yessenia Guadalupe López Cerna

Héctor y Yessenia fueron capturados por la Policía Nacional en el barrio Javier Cuadra, de Managua, cuando transportaban cocaína lista para su comercialización.

La detención ocurrió el pasado 17 de julio cuando agentes arrestaron a Héctor con 813 gramos de cocaína ocultos dentro de una bolsa en la cintura, en tanto Yessenia llevaba un bolso negro que contenía 229.6 gramos de cocaína, para un total 1 kilo con 43 gramos de la droga.

A los detenidos también se les ocupó una balanza digital utilizada para preparar las dosis y un celular que presuntamente ocupaban para coordinar la entrega de la droga.

Luego de conocer la pena solicitada por el Ministerio Público, la defensa de los detenidos pidió que se les imponga la pena mínima a los dos.

Sin embargo, será la doctora Gloria María Saavedra Corrales, Jueza Décimo de Distrito de lo Penal de Audiencias de Managua quien tiene la última palabra.

