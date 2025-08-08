32.7 C
Managua
viernes, agosto 8, 2025
Judiciales

Piden 5 años de cárcel para expendedora que guardaba cocaina en el colchón de su cama en Managua

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

El próximo 13 de agosto será dada a conocer la sentencia en contra de Jacqueline del Socorro Cuadra Sábalos, de 41 años, quien fue declarada culpable después de admitir que se dedicaba a vender cocaína en su casa ubicada en residencial El Dorado, en Managua.

La declaratoria de culpabilidad fue dictada por la doctora Nancy Aguirre Gudiel, Jueza Décimo Distrito Penal de Juicio de Managua, tras conocer la acusación en la que se detalla que el pasado 21 de abril, la Policía le encontró droga a la mujer, oculta en el colchón de su cama.

Luego de conocer que la acusada fue declarada culpable, el Ministerio Público solicitó a la autoridad judicial que le imponga una pena de cinco años de prisión, en la defensa pidió la pena mínima de tres años y medio.

Deja tu comentario
Si te gustó, comparte
type here...
Buscar
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456