Piden 4 años de prisión para camionero que arrolló mortalmente a ebrio en Chontales

Una pena de cuatro años de cárcel solicitó formalmente la Fiscalía para el conductor Erick Santiago López Medina, de 40 años, tras concluir el proceso judicial por la muerte de Eliézer Antonio García, ocurrida en Chontales.

La doctora Raquel Montiel Díaz, Jueza de Distrito Penal de Juicio de Acoyapa, Chontales, dictó un fallo de culpabilidad contra López Medina por el delito de homicidio imprudente en perjuicio de Eliézer García, de 40 años.

La autoridad judicial basó su decisión en las pruebas presentadas que demostraron la responsabilidad del conductor en la tragedia vial.

El accidente ocurrió la madrugada del pasado 6 de noviembre en la comunidad La Gateada, jurisdicción de Villa Sandino.

Según el expediente, a eso de las 2:30 a.m., López Medina conducía un camión de 6 toneladas para ir a recolectar leche. Tras recoger a su ayudante en una intersección, realizó un giro para ingresar a la carretera que conecta Chontales con El Rama.

En ese momento, el conductor no se percató de que la víctima, Eliézer García, se encontraba dormido en estado de ebriedad a la orilla de la vía, frente a un bar.

Al avanzar, las llantas traseras derechas del pesado vehículo pasaron sobre la humanidad de García, quien falleció de forma instantánea.

López Medina continuó su marcha hacia una lechería sin notar lo ocurrido. Fue minutos después, mientras se dirigía hacia El Rama, cuando su esposa le informó por teléfono de la tragedia.

El conductor detuvo la marcha de inmediato y esperó a las autoridades policiales para su detención.

