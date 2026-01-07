Piden 15 años para segundo cabecilla de banda «Los Niños» capturado con 576 kilos de cocaína

El sujeto Ricardo Martin Dávila Alemán, de 33 años, admitió este jueves la acusación que le realizó el Ministerio Público de Nicaragua, tras haber sido capturado transportando media tonelada de cocaína en el municipio de San Francisco Libre, departamento de Managua.

Ricardo Dávila admite tráfico de droga en Managua

Los delitos que le imputó la fiscalía son crimen organizado y transporte ilegal de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas en perjuicio de la sociedad nicaragüense.

Ricardo Dávila fue detenido la madrugada del jueves 23 de octubre del 2025, del empalme de San Francisco Libre diez kilómetros al oeste, cuando conducía la camioneta marca Toyota color café placas M 121-476, llevando a bordo 19 sacos Macen y bolsas conteniendo 576 kilos con 718 gramos de cocaína.

De acuerdo con las investigaciones, Dávila Alemán era el segundo jefe de la banda delictiva denominada “Los Niños”, que se dedicaba a trasegar droga desde Costa Rica a través de puntos ciegos de la frontera, para entregarlas a otras agrupaciones criminales de San Carlos, Tipitapa y San Francisco Libre.

Ricardo Martin Dávila Alemán, de 33 años

La estructura delictiva que operaba desde agosto pasado, también estaba conformada por otros tres nicaragüenses de apellidos Ventura Pérez, Traña Santamaría y Maradiaga, quienes fueron acusados en ausencia debido a que se encuentran prófugos y con orden de captura.

“Ricardo fungía como el segundo cabecilla de la agrupación ‘Los Niños’, coordinando diversas operaciones del transporte de droga en el terreno y conducía la camioneta en la que realizaban el transporte de toda la carga”, destacó la Fiscalía en los Juzgados de Managua, este miércoles.

Tras la admisión de los hechos por parte del acusado, la autoridad judicial abrió el debate de pena, durante la cual el Ministerio Público solicitó la pena máxima de 15 años de prisión por los delitos cometidos; mientras que su defensa solicitó la pena mínima de cinco años de cárcel.

Sin embargo, será luego que analice las pruebas cuando la autoridad judicial determinará la sentencia final del acusado.

