Piden 15 años de cárcel para sujeto que asesinó a joven de una puñalada en Estelí

El Juez de Distrito Penal de Juicios de Estelí, Master Erick Ramón Laguna Averruz declaró culpable al sujeto Johel Centeno Roque, de 42 años, por el homicidio del joven Jimmy Hafeth Iglesias, de 18 años.

Familiares del joven Jimmy Hafeth Iglesias

El hecho criminal ocurrió a unos 300 metros de la vivienda de la víctima situada en la comunidad Laguna de Santa Rosa, de Condega, Estelí, donde Johel le asestó una puñalada en el pecho, la noche del 7 de diciembre de 2025.

El fallo de culpabilidad lo dictó la autoridad judicial luego de que el acusado admitió los hechos ayer lunes.

En el debate de pena, la Fiscalía y el acusador particular adherido al Ministerio Público, pidieron la pena máxima de 15 años de prisión contra el acusado por haber vulnerado la vida de un menor de 18 años, por varias agravantes en el caso.

Mientras tanto, el abogado defensor solicitó la pena mínima de 10 años de cárcel a favor del acusado.

En los próximos días master Erick Ramón Laguna Averruz dará a conocer la sentencia contra Johel Centeno Roque quien después de asesinar a Jimmy huyó, pero fue capturado en la comunidad Daraylí, a 20 kilómetros de Condegas.

El fallecido, Jimmy Hafeth Iglesias, era originario de la comunidad Laguna de Santa Rosa, pero habitaba en el barrio Praga de Condega.

La madre del fallecido, Ruth Danelia Iglesias Gutiérrez, su tía María Elizabeth Iglesias Gutiérrez, familiares y amigos, esperan que se dicte la pena máxima contra el acusado.

