Piden 15 años de cárcel para conductor borracho que causó muerte a joven peatón en Nueva Segovia

El Ministerio Público pidió una condena de 15 años de prisión para Denis Samuel Rodríguez Espinoza, de 33 años de edad, quien fue declarado culpable por la muerte del joven peatón Delvin Eliud Zeledón Matute, de 18 años.

La Jueza de Distrito Penal de Juicio de Ocotal, Verónica Fiallos Moncada, declaró culpable a Rodríguez Espinoza por el delito de homicidio a título de acción con dolo eventual.

Delvin Zeledón murió después de ser atropellado y arrastrado cuatro metros, por la moto color negro sin placas que Denis Rodríguez conducía borracho y a exceso de velocidad en la comunidad Tanquil, kilómetro 303 de la carretera Jalapa – Teotecacinte, el 31 de mayo de este año.

Durante el juicio oral y público, el Ministerio Público sostuvo que hubo una víctima mortal producto de la conducta ilícita ejercida por el acusado de manera voluntaria y con conocimiento previo.

Por su parte, la jueza Verónica Fiallos enfatizó que ningún ciudadano puede ignorar el riesgo de conducir en estado de ebriedad y a alta velocidad.

En la audiencia estuvieron presentes los padres de la víctima, Rosa Urania Matute Espinoza y Eliseo Antonio Zeledón, quienes esperan que la jueza imponga el peso de la ley contra el irresponsable que le arrebató la vida a su hijo.

