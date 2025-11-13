Nuevo juez de Distrito Penal de Audiencias de Estelí recibe su cargo realizando 8 audiencias preliminares

El doctor Elder Antonio Moreno Valverde, quien se desempeña como Juez del Juzgado de Distrito Penal Especializado de Adolescentes, fue asignado por Ministerio de Ley como Juez de Distrito Penal de Audiencias del departamento de Estelí en sustitución de la doctora Alma Pino Irías.

El doctor Elder Antonio Moreno Valverde

La doctora Pino Irías se jubiló de su cargo, después de trabajar 21 años como Jueza Local Uno en Pueblo Nuevo; Jueza de Ejecución de Sentencia para Estelí y Madriz; Jueza del Juzgado de Violencia por Ministerio de Ley y Jueza de Distrito Penal de Audiencias de Estelí.

Anteriormente, el doctor Elder Antonio Moreno Valverde se desempeñó como Juez Único Local de San Nicolás por 5 años y medio, en San José de Cusmapa por cinco años, en San Juan de Limay por otros cinco años, y como Juez de Distrito Penal Especializado de Adolescentes, del departamento de Estelí por año y medio.

El judicial inició sus labores este miércoles con la realización de 8 audiencias preliminares contra acusados de 4 robos con fuerza en las cosas, un robo con violencia agravando, uno por el delito de posesión o tenencia de estupefacientes en perjuicio de la sociedad nicaragüense, una de hurto agravado y dos de homicidios frustrados.

A petición del Ministerio Público y por tratarse de hechos agravados, el Judicial admitió la acusación de todos los acusados, les dictó prisión preventiva y les programó audiencias iniciales.

