Mecánico es acusado de participar en robo de moto valorada en más de 3 mil dólares

En el Juzgado Séptimo de Audiencias fue acusado este miércoles el mecánico Jorge Steven Medina Contreras, de 21 años, quien fue señalado de participar en el robo de una motocicleta Pulsar valorada en más de 3 mil 300 dólares propiedad de Henry Manuel Vallecillo Hernández, de 26 años.

Jorge Steven Medina Contreras, de 21 años

Según la acusación, Henry Vallecillo ofreció en venta la motocicleta a través de Facebook y acordó reunirse el 13 de febrero con el supuesto comprador en plaza La Fe, en Managua.

Según la acusación, Jorge Medina llegó acompañado de un sujeto no identificado con el supuesto interés de comprar la moto.

Tras revisarla, el mecánico la probó y luego se la entregó a su acompañante, quien aprovechó para llevársela con rumbo desconocido.

El libelo acusatorio señala que mientras el delincuente se robó la moto, Jorge Medina se quedó distrayendo al dueño, por lo que luego fue detenido y ahora deberá de responder por el delito cometido.

El juez Francisco Mairena, del Juzgado Séptimo de Audiencias, admitió la acusación y ordenó prisión preventiva contra el mecánico.

