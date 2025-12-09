Madre reprende a su hijo durante audiencia por robar tanque de gas a su vecina

La sala de audiencias del juzgado Séptimo de Audiencia de Managua fue escenario de un emotivo momento este martes, cuando una madre reprendió por medio de una video llamada a su hijo Franklin Geovanny Vanegas, quien fue acusado formalmente por el delito de robo con fuerza.

Madre reprende a su hijo acusado de robo en Managua

Mientras su hijo enfrentaba la justicia, la madre de Vanegas le expresó su frustración y dolor con palabras directas: “Yo le doy consejo, y consejo, y consejo y nunca hizo caso”, y le recriminó: “Sos bien desobediente. ¿Qué necesidad tenía de andar yo aquí?”.

El incidente subraya el drama familiar detrás de los procesos judiciales.

La acusación detalla que el delito ocurrió el pasado 17 de noviembre en la comarca San Isidro de Bolas, Distrito Tres de Managua, en perjuicio de Ena Esmeralda Rodríguez Sánchez.

Franklin Geovanny Vanegas, acusado por robo

Franklin Vanegas se introdujo en la vivienda de la víctima y sustrajo un tanque de gas, valorado en tres mil córdobas.

Tras la Audiencia Inicial, el juez Francisco Mairena resolvió programar el juicio oral y público para el próximo 15 de enero de 2026.

