Lobo con piel de oveja condenado a 22 años de prisión por violar a niña en Boaco

Mariano Ramón Sánchez Martínez, de 55 años, fue condenado a 22 años y medio de prisión luego de haber sido declarado culpable de violar a una niña de 11 años, cuya madre asistía a la iglesia donde el sujeto «predicaba» en Camoapa, Boaco.

Mariano Ramón Sánchez Martínez

La sentencia fue dictada por la jueza de Distrito Penal Especializada en Violencia de Boaco, Yelba Flores Palacios, quien calificó los hechos como violación en menor de 14 años en concurso real con violencia psicológica.

De acuerdo con la acusación, en febrero de 2023, la mamá de la niña se fue a trabajar a España, y junto a su hermana menor la dejó bajo el cuido de su señora madre, o sea la abuela materna.

Sin embargo, la abuela se enfermó por lo que le dijo al padre de las menores que se hiciera cargo de cuidarlas.

No obstante, como el padre de las niñas también enfermó, le informó a la madre de las niñas que no podía seguirlas cuidando, por lo que ésta las puso al cuido del supuesto pastor y su esposa, quienes no tienen hijos.

En los primeros meses del 2023, el falso pastor empezó a aprovecharse cuando las menores estaban solas con él para manosear a la víctima en sus partes íntimas. Luego los abusos siguieron hasta que finalmente la violó.

Para evitar que la menor contara lo sucedido a su mamá, el sujeto le quitó el celular. Cuando la madre de la niña preguntó porque no respondía el teléfono, el hombre le dijo que se lo había quitado por portarse mal.

Sin embargo, al ver un extraño comportamiento de la niña, otras personas empezaron a averiguar hasta descubrir el infierno que estaba viviendo, por lo que el depravado fue denunciado ante la Policía y finalmente fue desenmascarado.