«La Chancha» y «El Sarna» antes los tribunales por robarse una mesa

El titular del juzgado sexto de Audiencia, doctor Rolando Sanarrusia, admitió la acusación contra los sujetos Moisés Aaron Zamora Obando, de 34 años de edad, alias «La Chancha» y Guillermo Enrique Sánchez Guzmán, de 42 años, apodado “El Sarna», por el delito de robo con fuerza.

Acusados por robo en Altamira

En la acusación la fiscalía detalló que “La Chancha” y “El Sarna”, ambos habitantes del barrio Isaías Gómez, llegaron la madrugada del pasado 9 de marzo a casa de doña Adriana Alejandra Jarquín, en residencial Altamira y tras romper el candado del portón del porche, con una pata de chancho robaron una mesa de vidrio con base de metal valorada en 250 dólares.

Tanto Moisés Zamora como Guillermo Sánchez, tienen una serie de antecedentes delictivos, principalmente por robo.

El juez Rolando Sanarrusia, admitió la acusación, manteniéndoles a ambos acusados la prisión preventiva y fijo para el próximo 23 de marzo, la audiencia inicial del proceso.

