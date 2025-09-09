Jurado de conciencia juzgará a joven acusada de robarle 23 mil dólares a agencia de remesas

Un jurado de conciencia será quien determine la culpabilidad o inocencia de Arelis Palacios Martínez, de 25 años, quien fue acusada en los juzgados de Matagalpa por un delito de hurto agravado.

La disposición de que Arelis sea procesada por un jurado de conciencia fue admitida en el Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Matagalpa después de la solicitud hecha por su abogado defensor.

La acusada es originaria de Ciudad Darío, donde fue señalada de haber sustraído más de 23 mil dólares de una agencia de remesas Air Park International, donde laboraba como cajera.

Según la acusación, la joven habría realizado 77 transferencias utilizando cuentas de al menos 18 personas, a quienes pedía el favor de usar sus datos bajo el argumento de que su cuenta personal estaba bloqueada.

Durante la audiencia inicial, el defensor indicó que el Código Procesal Penal reconoce el derecho de los acusados a solicitar ser juzgados por un tribunal de jurado en determinados delitos.

Al aceptar el recurso, el juez a cargo reprogramó el inicio del juicio para el 1 de octubre, fecha en que un grupo de personas definirá el futuro legal de la acusada.