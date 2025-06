Jueza rectifica sentencia y manda 3 años y medio de prisión a sujeto que mató a dos jóvenes en Nueva Segovia

La doctora Verónica Fiallos Moncada, Jueza de Distrito Penal de Juicios de Ocotal, Nueva Segovia, dictó una pena de 3 años y medio de prisión a Juan José López Vanegas quien fue declarado culpable de homicidio imprudente en un accidente de tránsito con dos víctimas mortales.

El lamentable hecho sucedió el 7 de diciembre del año pasado en el sector de La Koquimba, en Dipilto, Nueva Segovia, donde murieron los jóvenes Andy Eliuth Sánchez López y Jessica Marisol Paguaga Montenegro, quienes viajaban en una motocicleta.

Los dos ocupantes de la moto murieron luego de ser impactados por la camioneta conducida por Juan José López Vanegas, de 18 años de edad, quien perdió el control y luego de atropellarlos, fue a parar en el corredor de una vivienda.

La doctora Fiallos actuó en segunda instancia atendiendo una apelación de la Fiscalía y el representante de las víctimas, a la sentencia dictada el 16 de febrero 2025 por el Juez Local Único de Dipilto, quien le había impuesto al acusado un año de prisión e inmediatamente le suspendió la pena y ordenó su libertad.

La Fiscal, doctora María Nidia Hernández Delgado, dijo que en la sentencia del juez de Dipilto hubo una violación al debido proceso y al principio de reconocimiento y protección de la víctima.

Destacó la representante del Ministerio Público que por la fatalidad hay víctimas colaterales que son los hijos que dejó en la orfandad el joven Andy Eliuth Sánchez López.

La señora Yudy Margini López, madre de Andy Eliuth, la apelación no fue una venganza, sino un asunto de justicia.

“Fueron 49 lesiones, él no era mala persona, no tenía vicios, era el sustento de nuestra casa y ahora ya no lo volveré a ver nunca”, agregó la adolorida madre al suplicarle a la Jueza que revisara el caso y revirtiera la sentencia del Juez Único Local de Dipilto.

Al dar lugar a la apelación y rectificar la sentencia, en virtud de la admisión de los hechos, la doctora Verónica Fiallos ordenó el traslado del acusado Juan José López Vanegas al Sistema Penitenciario Puertas de la Esperanza de Estelí, de donde deberá salir hasta el el 11 de junio del 2028.