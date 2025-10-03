Introducen acusación contra deportado borracho que mató con auto a una mujer en Estelí

Ante los juzgados de Estelí fue introducida ayer jueves la acusación en contra del sujeto Julio César Chacón Espinoza, de 34 años, por homicidio en concurso real con el delito de homicidio frustrado.

La acusación fue entregada por la Fiscalía en la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (ORDICE) de los juzgados estelianos.

Chacón Espinoza es acusado por la muerte de Liseth Dalila Muñoz Miranda, de 29 años.

La noche del lunes, Liseth Muñoz estaba sentada en la acera de una vivienda en el barrio Oscar Arnulfo Romero, cuando fue atropellada mortalmente por Julio Chacón quien conducía ebrio un auto a exceso de velocidad.

Asimismo, el sujeto impactó con el automóvil marca Honda color negro, placas CZ 19546 a la señora Digna Vanegas, de 60 años, dueña de la casa, y a quien la fallecida, le trabajaba como asistente del hogar desde hacía siete años.

Mientras Liseth Dalila murió en el mismo lugar minutos después del impacto, su empleadora, Digna Vanegas fue llevada al hospital para ser atendida por las lesiones sufridas.

Aunque el conductor Julio Chacón trató de fugarse, fue localizado, capturado y puesto a la orden de la Fiscalía.

Extraoficialmente se conoció que Julio Chacón llegó deportado recientemente de los Estados Unidos y la tarde de los hechos había sido visto bebiendo guaro en la ciudad de Estelí.

Liseth Dalila era originaria del departamento de Madriz, donde dejó dos niños en la orfandad.