Inauguran nuevas salas virtuales en el Penal de Mujeres de Managua

Con el objetivo de agilizar los procesos judiciales y garantizar una justicia más eficiente para las protagonistas, este miércoles, autoridades del Sistema Penitenciario Nacional inauguraron tres salas de audiencias virtuales en el penal de mujeres en Managua.

Salas virtuales agilizan la justicia en penal de mujeres

La subcomisionada Jaqueline Huete, directora del Centro Penitenciario Integral de Mujeres, dijo que esta es la segunda etapa del proyecto, ya que en marzo también se inauguraron tres salas con igual capacidad.

Ese lugar tiene actualmente seis salas que permiten que 20 mujeres agilicen sus procesos legales. “Todas están equipadas con tecnología de punta en audio y video, lo que facilita la conexión directa y en tiempo real entre el penal y los juzgados de Managua”, destacó.



