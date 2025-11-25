Inauguran 8 salas virtuales en el Sistema Penitenciario de Cuisalá, Chontales

Con el objetivo de agilizar los procesos penales de los reos, este martes, se inauguraron 8 salas virtuales destinadas a la realización de audiencias judiciales en el Sistema Penitenciario de Cuisalá en Chontales.

Nuevas salas virtuales agilizan procesos penales en Cuisalá

Del total de salas, 4 están ubicadas dentro del penal, lo que permitirá ampliar la capacidad para atender casos con mayor rapidez y eficiencia, dijo la comisionada Tamara Chow.

“Hoy el Centro Penitenciario de Cuisalá se están inaugurando estas nuevas salas gracias a las gestiones y orientaciones de nuestra jefatura nacional. Así tendremos una agilización mayor, con más capacidad para presentar a los detenidos en tiempo y forma”, agregó.

