Inauguran 8 salas virtuales en el Sistema Penitenciario de Cuisalá, Chontales

Por Marjourie Robleto
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Con el objetivo de agilizar los procesos penales de los reos, este martes, se inauguraron 8 salas virtuales destinadas a la realización de audiencias judiciales en el Sistema Penitenciario de Cuisalá en Chontales.

Nuevas salas virtuales agilizan procesos penales en Cuisalá
Nuevas salas virtuales agilizan procesos penales en Cuisalá

Del total de salas, 4 están ubicadas dentro del penal, lo que permitirá ampliar la capacidad para atender casos con mayor rapidez y eficiencia, dijo la comisionada Tamara Chow.

“Hoy el Centro Penitenciario de Cuisalá se están inaugurando estas nuevas salas gracias a las gestiones y orientaciones de nuestra jefatura nacional. Así tendremos una agilización mayor, con más capacidad para presentar a los detenidos en tiempo y forma”, agregó.