Fiscalía solicita seis años de prisión para expendedores de droga de un barrio de Managua

Óscar Danilo Porras, de 48 años, y Alex Enoc Porras, 32 años, se declararon culpables del delito de tráfico de droga ante la juez Décimo Distrito Penal de Juicio de Managua.

Tras admitir su culpabilidad se pasó al debate de pena, donde la Fiscalía solicitó 6 años de cárcel y 600 días multa para ambos traficantes de droga, pero será hasta el próximo 12 de diciembre que la judicial imponga la sentencia.

En la acusación la fiscalía indica que Óscar Porras y Alex Porras, fueron capturados por la policía el pasado 22 de octubre en el barrio Martha Quezada, de la gasolinera Puma Margarita, 2 cuadras al oeste y 1 cuadra al sur, en Managua.

En la requisa, la policía le encontró a Óscar Porras, 2 kilos y medio de cocaína en una mochila lista para ir a venderla.