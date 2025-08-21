Fiscalía pide 38 años de prisión para sujeto que asesinó a oficial de la Policía en Reparto Las Palmas

Una pena total de 37 años y nueve meses de prisión y 325 días multa solicitó la Fiscalía para el sujeto Aquiles Eduardo Mairena Barquero, quien fue declarado culpable por el asesinato del oficial de la Policía Nacional, Leonel Eduardo Medrano Rodríguez.

Tras la declaratoria de culpabilidad, la Fiscalía pidió contra el acusado, 25 años de prisión por asesinato agravado, 6 años por robo agravado de armas de fuego, 9 meses y 75 días multa por portación ilegal de armas y 6 años de cárcel y 250 días multa por tráfico interno de armas restringidas.

El fallo se basa en pruebas concordantes presentadas en juicio, incluyendo testimonios y evidencias forenses, que demostraron que Mairena Barquero privó de la vida al oficial con premeditación y se apoderó de sus armas reglamentarias.

De acuerdo con la acusación, el agente policial Leonel Eduardo Medrano estaba custodiando la casa de la expresidenta Violeta Barrios a las 4:50 de la madrugada del 25 de agosto de 2017 cuando se le acercó Miguel Valentín Suazo Valdez quien le metió plática unos instantes.

Poco después, el sujeto se despidió dándole la mano al agente y de inmediato, lo neutralizó por la espalda echándole la llave del “popo”.

En ese momento, Aquiles Mairena también se acercó y aprovechó que el policía estaba inmovilizado para dispararle en la cabeza, tras lo cual cayó en un charco de sangre.

Antes de huir, Miguel, Aquiles y un tercer delincuente llamado Roberto Josué Miranda Martínez robaron una pistola marca Bersa y el fusil AK 47 que el agente tenía asignados por la institución.

La Fiscalía también señala a Javier Antonio Solís, tío de Miguel Suazo Valdez, por haber ayudado a quemar la ropa con rastros de sangre y ocultar las armas en una finca que cuidaba.

Tanto Miguel Valentín Suazo y Roberto Miranda ya fueron procesados judicialmente.

Se espera que en los próximos días, el juez a cargo del caso, de a conocer la condena que deberá de cumplir el delincuente Aquiles Eduardo Mairena.

