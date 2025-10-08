Fijan Audiencia Inicial contra acusado por asesinato agravado en Chontales

La Jueza de Distrito Penal de Audiencias y Especializado en Violencia de Acoyapa, Chontales, doctora Mileydi Edith Morales Sequeira, fijó para el próximo martes 14 de octubre la audiencia inicial contra Manuel Antonio López Gutiérrez, de 59 años.

Acusado por asesinato agravado en Acoyapa

López Gutiérrez es acusado del delito de Asesinato Agravado por haber privado de la vida de manera atroz al ciudadano Cándido Solano Solano, de 48 años.

Durante la audiencia preliminar, la Fiscalía detalló que el crimen ocurrió el 4 de octubre de 2025 en la comarca Saca Huacal, sector empalme de San Pedro de Lóvago. La víctima, Cándido Solano, quien residía en Muhan (Villa Sandino), se encontraba de visita en la casa de Ivania Hurtado Medina, presuntamente hija del acusado.

Según la acusación, López Gutiérrez le propinó un machetazo en el cuello a Cándido Solano. La herida resultó en una decapitación parcial, causando una sección de 29 centímetros de longitud y 10 centímetros de profundidad, con fractura expuesta del mentón, y lesiones vitales en la tráquea, esófago y arterias carótidas.

Tras el asesinato, el acusado se dirigió a su casa, ubicada a pocos metros, para guardar el machete de 78 centímetros de largo utilizado en el crimen. Posteriormente, se sentó tranquilamente en la sala de su vivienda «como si nada había pasado», según el expediente.

A pesar de que el proceso judicial no es una pena anticipada, la jueza Morales Sequeira impuso la prisión preventiva a Manuel Antonio López Gutiérrez, citando el peligro de obstaculización a la justicia y la gravedad del delito.

