Familia pide todo el peso de la ley para sujeto que asesinó atrozmente a su hermano de crianza

Ante el asombro de la familia doliente, para el 07 de enero de 2026, fue reprogramado el juicio contra Luis Omar Vásquez, de 58 años, quien fue acusado por supuestamente torturar y matar a su hermano de crianza Marcos Antonio Rizo Rodríguez, de 36 años.

Familia pide justicia por el asesinato de Marcos Rizo

El crimen ocurrió en la comunidad San Antonio, Santa Cruz, localizada al sureste de la ciudad de Estelí, en horas de la madrugada del viernes 22 de agosto.

Según Claudia Rizo, el cadáver de su hermano Marcos fue encontrado 15 horas después en la finca Los Matasanos, propiedad del acusado.

El cuerpo de Marcos Rizo tenía señales de tortura, fracturas en brazos y piernas, causados con una tranca y las uñas de sus pies fueron arrancadas.

Además, el cuerpo presentaba signos de arrastramiento, hasta el punto en donde lo encontraron muerto y totalmente ensangrentado.

La familia de la víctima dijo que espera que la Fiscalía solicite al juez Elder Antonio Moreno Valverde, un cambio en la tipificación del delito de homicidio a asesinato agravado ya que Luis Vásquez cometió el crimen con ventaja, saña y alevosía.

Exigimos justicia, que se le aplique todo el peso de la ley al asesino, clamaron desde las afueras de los juzgados de Estelí, los familiares de Marcos Antonio Rizo Rodríguez.

