Enfrenta juicio sujeto que intentaba matar a machetazos a su vecino pero un perro se lo impidió

El sujeto Brigham Young Flores Salinas, de 27 años, fue acusado ante la jueza Ulisa Yahoska Tapia Silva, en Managua, por haber intentado asesinar a machetazos a un vecino, quien fue defendido y salvado por su fiel perro.

Brigham Young Flores Salinas, de 27 años

La acusación por asesinato agravado en grado de frustración detalla la saña con la que el acusado atacó a machetazos a su vecino, Alejandro Padilla Rivas, de 52 años, quien sobrevivió gracias a la valiente intervención de su perro en el momento más violento de la agresión.

El expediente judicial precisa que, durante el ataque ocurrido la madrugada del 2 de noviembre de 2025 en la colonia 10 de Junio, Distrito V de la capital, la víctima ya había sufrido heridas severas en sus brazos y una profunda cortadura en el rostro.

Cuando el agresor se disponía a continuar la agresión que pudo ser fatal, el perro de Padilla Rivas salió de su casa en su defensa y se lanzó contra Flores Salinas.

Esta reacción del animal fue determinante, ya que obligó al atacante a retroceder y otorgó a la víctima los segundos necesarios para refugiarse dentro de su casa y poner su vida a salvo tras cerrar la puerta.

La autoridad judicial se encuentra valorando las pruebas que demuestran la intención del acusado de acabar con la vida de su vecino, incluyendo los machetazos que propinó a la puerta de la vivienda tras la huida de la víctima.

El papel del canino es una pieza fundamental en el caso, al ser el factor externo que frustró el asesinato.

En la continuación del juicio oral y público programado para el 24 de marzo, se espera que la Jueza Décimo Tercero Distrito Penal de Juicio, emita un fallo basado en la gravedad de las lesiones y la peligrosidad demostrada por el procesado durante el incidente.

