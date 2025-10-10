En noviembre será juicio de sujeto que asesinó a su pareja en Estelí

Para el 10 de noviembre fue programado el juicio oral y público en contra de Pedro Noe Carrasco García, de 31 años, quien fue acusado por el femicidio de su pareja, Dora María Álvarez González, de 24 años.

La audiencia inicial fue realizada de manera virtual la mañana de este viernes desde el complejo judicial de Estelí donde el juez de Distrito de Violencia está procesando el caso por el delito de femicidio.

La autoridad judicial también le mantuvo la prisión preventiva al acusado, quien el 4 de septiembre, asesinó a su cónyuge al concluir sus labores en una finca tabacalera al Este de la ciudad de Estelí.

Sobre los hechos se informó que ambos estaban en el cuarto donde dormían, y mientras la joven estaba de espaldas, el acusado tomó un cuchillo y sin razón alguna, desde atrás le realizó una enorme herida en el cuello.

Al ver a la mujer desangrándose, el agresor se asestó una puñalada en el estómago, en busca de impunidad, pero gracias al actuar de médicos de la fábrica, lo llevaron al hospital y lo salvaron para que pague por el delito.

El abogado Gabriel Díaz dijo que en su carácter de acusador adherido al Ministerio Público ofreció los elementos probatorios con los que espera conseguir el fallo de culpabilidad para el detenido.

“El cuello de la mujer mide generalmente 33 centímetros y este tipo le hizo una herida de 19 centímetros, le cortó la yugular, la tráquea, casi la decapitó con una herida de dos centímetros de profundidad”, agregó el acusador.

“Hubo saña y alevosía de parte del acusado. Vamos a demostrar en el juicio no sólo responsabilidad penal, sino también todos los elementos necesarios para pedir la prisión perpetua revisable”, añadió.

Por su parte, la señora María Auxiliadora González Álvarez, dijo que como madre de Dora María Álvarez González, la joven asesinada, espera que se haga justicia, que le caiga todo el peso de la ley al acusado.

“Son dos niñas que quedaron en la orfandad quienes reclaman a su madre, día y noche preguntan dónde está su madre y no sé ni qué decirles a las criaturitas de ocho y cuatro añitos que quedaron a mi cargo”, dijo doña María.

Los familiares de la víctima se presentaron al complejo judicial de Estelí para exigir que Pedro Noe Carrasco García sea declarado culpable mediante un fallo y se le aplique la pena de prisión perpetua por el delito que cometió.