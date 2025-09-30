El jueves será el juicio para sicarios y sujeto que mando a matar a hermana y sobrino en Chontales

Para este jueves 2 de octubre fue programado el juicio contra el sujeto Rito Emilio Martínez, quien ofreció 50 mil córdobas para que asesinaran a su hermana Sebastiana Eliceth López Martínez y un sobrino con el propósito de adueñarse de sus propiedades.

Junto a Rito Emilio también fueron enviados a enfrentar juicio por la doctora Mileydi Edith Morales Sequeira, Jueza de Distrito Penal de Audiencia de Acoyapa, Chontales, los otros tres sujetos involucrados en el complot familiar.

Según el libelo acusatorio, Rito Martínez, hermano de la víctima Sebastiana Eliceth López Martínez, ofreció la fuerte suma de dinero y le entregó un revólver calibre 38 al sujeto Arlen Antonio Robleto para que perpetrara los asesinatos.

A su vez, Robleto contrató a Lorenzo Calero Gudiel y a su hijo Adrián Antonio Calero Castellón, para que lo acompañaran a cometer los crímenes, simulando llegar a la casa de sus víctimas en busca de dinero.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de septiembre, cuando los tres coautores directos irrumpieron en la propiedad de las víctimas en San Pedro Lóvago, donde primero ataron en el patio a Enyel Ramón Leiva López, sobrino de Rito Emilio.

Luego Arlen y Lorenzo Calero entraron a la casa, donde intimidaron a Sebastiana López y a sus dos nietas menores de edad, y las obligaron a ponerse de rodillas en el piso de la sala, mientras le exigían a la mujer que les entregara el dinero que tenía guardado.

Acto seguido Arlen Robleto, metió a la mujer a una habitación en donde le disparó en el tórax, causándole la muerte instantánea.

Posteriormente, el mismo sujeto salió al patio junto a Lorenzo Calero y tras decirle a Enyel Leiva: “lo mismo que le pasó a tu mamá, te va a pasar a vos”, le disparó en la nuca, dejándolo herido.

Una vez que consideraron que habían cumplido con su objetivo de privar de la vida a las víctimas se retiraron del lugar con rumbo desconocido, llevándose un celular marca Tecno Canon valorado en 9 mil córdobas, propiedad de Enyel Leiva.

Los detenidos son acusados por los delitos de asesinato agravado, parricidio en grado de frustración, robo con violencia y portación ilegal de armas de fuego.

Igual que en la audiencia anterior, la defensa de los acusados pidió que les realicen una valoración en Medicina Legal, por lo que la jueza instruyó que se les efectúe el miércoles primero de octubre, un día antes del juicio.

