El Día de Los Reyes Magos iniciará juicio contra sujeto acusado de matar con su carro a una mujer en Estelí

El 6 de enero del 2026, Día de los Reyes Magos, enfrentará juicio el sujeto Julio César Chacón Espinoza, quien fue acusado por la muerte de la asistente del hogar Lisseth Dalila Muñoz Miranda, de 29 años, y por las graves lesiones causadas a su empleadora, Digna María Vanegas Medina.

La remisión a juicio fue realizada durante la audiencia inicial llevada a cabo en el Complejo Judicial de Estelí, a cargo del doctor Elder Antonio Moreno Valverde, Juez de Distrito Penal de Audiencia de Estelí.

La representante del Ministerio Público, licenciada Kenia Mabel Sánchez Díaz, solicitó se admitiera el intercambio de información y pruebas, con la que se pretende demostrar el hecho imputado al acusado, en el Juicio Oral y Público.

La Fiscalía acusó a Julio Chacón por los delitos de homicidio imprudente en concurso ideal con el delito de lesiones en accidente de tránsito, por el accidente mortal ocurrido en el barrio Oscar Arnulfo Romero, de la ciudad de Estelí la tarde del 29 de septiembre pasado.

La acusación indica que el día de los hechos, Chacón manejaba borracho y sin licencia un automóvil marca Honda color negro placa CZ 19546 y al realizar un giro se subió a una acera impactando mortalmente a Liseth Dalila Muñoz Miranda y a doña Digna María Vanegas.

Producto del impacto Lisseth Dalila quedó prensada sin vida entre el vehículo y la pared de la casa, sufriendo un shock hipovolémico, trauma abierto pélvico severo, amputación de la pierna derecha, más fractura cerrada de fémur y peroné izquierdo.

Mientras tanto Digna María salió proyectada hacia el interior de su casa sufriendo lesiones de gravedad, por lo que fue llevada de urgencia al hospital San Juan de Dios de Estelí donde gracias a la atención oportuna logró sobrevivir.

La relación de hechos indica también que después del accidente el conductor Julio César Chacón dejó a las víctimas abandonadas y huyó del lugar, pero poco después fue detenido por la Policía.

Los familiares de Lisseth Dalila, quien habitaba en la comunidad Río Arriba, en el municipio de San Lucas, Madriz, exigen justicia ya que la víctima dejó dos niñas en la orfandad, una de 20 meses y otra de 7 años.