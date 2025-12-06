Dictan más de 30 años de prisión a sujeto que planeó crimen de su hermana y a sicarios que la asesinaron

A penas de entre 31 y 39 años fueron sentenciados el chontaleño Rito Emilio Martínez y tres sujetos a quienes contrató para que asesinaran a su hermana Sebastiana López Martínez, en el departamento de Chontales.

El crimen fue cometido la noche del 5 de septiembre en la comarca Llano de los Pedros, en San Pedro de Lóvago, donde habitaba Sebastiana López.

En la sentencia dictada por la jueza de Distrito Penal de Juicio de Acoyapa Raquel Montiel Díaz, se detalla que Rito Emilio fue sentenciado por parricidio a 30 años de cárcel y a un año adicional por portación ilegal de armas.

Además, se le impuso una multa de 100 días, equivalentes a 6 mil 600 córdobas.

La fiscalía acusó a Rito de contratar por 50 mil córdobas y entregarle un revólver calibre 38 al sujeto Arlen Antonio Robleto para que asesinara a su hermana Sebastiana.

Posteriormente Arlen buscó a Lorenzo Calero Gudiel, de 42 años, y al hijo de este, Adrián Antonio Calero Castellón, para que le ayudaran a cometer el crimen ofreciéndoles repartirse luego el dinero.

Al ponerse de acuerdo, los tres sujetos llegaron en una mototaxi a la casa donde vivía la víctima, quien estaba con su hijo Enyel Leiva López y dos nietas de 11 y 7 años.

Al ingresar, Arlen despojó de su celular a Enyel y luego lo ataron con un mecate.

Posteriormente Arlen se dirigió a la sala donde estaba la víctima con las 2 niñas y tras exigirle que le entregara unos documentos y el dinero, procedió a la trasladarla a una habitación para privarle la vida de un balazo.

Después se dirigió a Enyel quien estaba boca abajo y tras decirle que le pasaría lo mismo que a su mamá, le disparó en la nuca, pero el joven sobrevivió milagrosamente.

En el juicio Arlen confesó que asesinó a doña Sebastiana y afirmó que el día de los hechos estaba bebiendo guaro con Lorenzo y el hijo de este y que en determinad momento se le metió la loquera.

Arlen fue sentenciado a 25 años por asesinato, 5 por robo con intimidación y 4 por lesiones graves en perjuicio de Enyel.

La juez también le impuso 4 años por lesiones psicológicas graves en perjuicio de las niñas y un año por tenencia ilegal de armas para un total de 39. También tendrán que pagar la multa de 6,611 córdobas.

Las penas a Lorenzo Calero Gudiel y a su hijo suman 34 años por asesinato, robo y lesiones psicológicas graves, pero al igual que Rito Emilio y Arlen, deberán cumplir 30 años, ya que la constitución política de Nicaragua establece que ninguna pena puede durar más de 30 años, a excepción de la prisión perpetua revisable.